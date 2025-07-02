شكرا لقرائتكم خبر عن بحث عنه بين الشهداء.. فلسطينى يحتفى بنجاة شقيقه فى فرحة ممزوجة بالدموع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر صحفى فلسطينى فى غزة مقطع فيديو يوثق انهيار أحد المواطنين الفلسطينيين فى قطاع غزة وهو يتفقد جثمان شهيد يشبه فى بنيته وملامحه شقيقه الذى اختفى لعدة أيام خلال محاولته الحصول على المساعدات.

وافترق الشقيقان الفلسطينيان أثناء تزاحم المدنيين الفلسطينيين على استلام المساعدات الإنسانية فى إحدى مناطق النزوح، وبدأ الشاب الأكبر رحلة بحث مضنية عن شقيقه المفقود بين صفوف الجثامين المجهولة، قبل أن يتعرّف على جثمان يشبه شقيقه ظنًا منه أن النهاية قد كتبت.

وبعد لحظات من الانهيار، تلقى اتصالًا هاتفيا يؤكد أن شقيقه حى ولم يكن بين الشهداء، وهى اللحظة التى امتزجت فيها دموع الفرح بمرارة الفقد فى مشهد يعكس مأساة العائلات الفلسطينية التى لا تجد من يعيد إليها من فقدت.

واستشهد 7 فلسطينيين بينهم 5 من عائلة واحدة، اليوم الأربعاء، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى على منازل ومدرسة فى مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 5 مواطنين استشهدوا، وهم مدير المستشفى الإندونيسى الطبيب مروان السلطان وزوجته وعدد من أبنائه، إثر استهداف طيران الاحتلال شقة سكنية غرب مدينة غزة، نقلوا جميعا إلى مجمع الشفاء الطبي.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلى مدرسة الزيتون جنوب مدينة غزة.

وفى الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم، بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

ونقلت (وفا) عن مصدر محلى قوله أن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت فى منطقة "أم ركبة" جنوبا، وداهمت وفتشت منزل المواطن يوسف محمد صلاح، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت آليات الاحتلال المنطقة الغربية لمدينة نابلس، وداهمت إحدى العمارات السكنية بالقرب من دوار زواتا.