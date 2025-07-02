شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الأوكرانى أهمية الحلول الدبلوماسية والسياسية لتسوية الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأوكرانى "فولوديمير زيلينسكي".

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول أخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد الرئيس على أهمية الحلول الدبلوماسية والسياسية وتغليب لغة الحوار لتسوية الأزمة الراهنة، مشددًا على دعم مصر الكامل لكافة الجهود الرامية للوصول لتسوية سلمية للأزمة فى أقرب وقت ممكن.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، وسبل استعادة الاستقرار فى المنطقة، حيث أكد الجانبان على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وأهمية العودة مرة أخرى لمائدة المفاوضات لتسوية الأزمة سلميًا.



كما استعرض الرئيس الجهود التى تبذلها الدولة المصرية من أجل تحقيق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس بحث مع الرئيس زيلينسكى سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف آفاق التعاون فى مختلف المجالات لاسيما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما.