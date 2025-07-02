شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم قيمة خدمة القيد والتسجيل الإلكتروني للطلاب للعام الدراسي 2026 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الرسوم والاشتراكات مقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية والجهات الأخرى، والتي جاءت الآتي:

1 - اشتراكات النشاط الرياضي والكشفي - النشاط الاجتماعي - النشاط الفني - التربية البيئية والسكانية والصحية والصحية - المكتبات المدرسية)، المقررة بلوائحها الداخلية المعتمدة أو الفــات التـي تحصلها التقدير بلة لهذه الأنشطة، على النحو الموضح بالمادة الثالثة بهذا القرار، أيهما أكبر.

2 - اشتراكات مجالس الأمناء الأمناء والماء والمعلمين - التربية النفسية – الاتحادات الطلابية.

3- رعاية النشء والشباب والاتحاد المصري للرياضة المدرسية - المتحف- تنمية الموارد رعاية الأيتام - رسم الالتحاق الإضافي، على النحو الموضح بالمادة الثالثة بهذا القرار، ويورد بالكامل في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشيد المشروعات التعليمية.

4 - مبلغ 10.6 جنيهات من كل طالب من طلاب المدارس الخاصة والدولية بأنواعها بجميع المراحل، بما فيها رياض الأطفال لصالح صندوق التأمين العلوم والرعاية طلاب مدارس مصر، وتورده المدارس بالكامل في حساب صندوق التأمين الحكومي تراي طلاب مدارس مصر ببنك مصر فرع القاهرة.

5 - مبلغ خمسة جنيهات من كل طالب لصالح صندوق تكريم شهدا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم، ويورد بالكامل في حساب صندوق دعم وطويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

6 - مبلغ (100) جنيه من جميع الطلاب بداية من المستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال المني المرحلة الثانوية مقابل خدمة التعليم التفاعلي، ويورد بالكامل في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

7 - مبلغ جنيهان من كل طالب بالتعليم الإعدادي، ومبلغ ثلاثة جنيهات من كل طالب بمدارس التعليم الثانوي العام والفني لصالح النقابة العامة للمهن التعليمية، ويورد بالكامل في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

8 - مبلغ 12 جنيها قيمة تأمين صحي من طلاب المدارس الخاصة والدولية بأنواعها بجميع المراحل التعليمية، بما فيها رياض الأطفال، وتورده المدارس بالكامل في حساب الهيئة العامة للتأمين الصحي.

9 - مبلغ خمسة جنيهات من كل طالب من طلاب المدارس الخاصة والدولية بأنواعها بجميع المراحل بما فيها رياض الأطفال لصالح صندوق قادرون باختلاف، وتورده المدارس بالكامل في حساب صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالبنك المركزي المصري.

10 - عند تحويل الطالب بين المدارس الخاصة، ويورد بنسبة (100%) في حساب صندوق دعم وتموت وإدارة وتشهيد المشروعات التعليمية.

يسدد كل طالب وطالبة يلتحق بالدراسة لأول مرة قيمة خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني على النحو التالي:

1- مبلغ (100) مائة جنيه من طلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات

2 - مبلغ (100) مائة جنيه من طلاب المدارس الخاصة .

3- مبلغ (200) مائتي جنيه من طلاب المدارس الخاصة

- مبلغ (500) خمسمائة جنيه من طلاب المدارس الدولية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها.

وأكدت الوزارة، في قرار وزارى يسدد الطالب الوافد الذي يلتحق بمدرسة رسمية تعليمية بنوعيها ( عربي - لغات من سنوات الدراسة مبلغ 3000 ثلاثة آلاف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم، ومقابل الخدمات والاشتراكات والأنشطة الطلابية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار، وتقوم إدارة الطلبة الوافدين بسداد الرسوم الدراسية للطالب المقيد على منحة دراسية، والملحق بمدارس التعليم العام والرسمية وفصول تعليم اللغة العربية فقط لصالحصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، أما إذا التحق الطالب بمدارس خاصة، فلا تصرف له سوى المنحة، وتؤول حصيلة تلك المبالغ لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، على أن تسدد بالكامل فور الالتحاق بالمدرسة، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية.