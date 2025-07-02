شكرا لقرائتكم خبر عن مصروفات وموعد سداد أقساط رسوم طلاب المدارس الرسمية 2026 والان مع تفاصيل الخبر

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري، بشأن المصروفات الدراسية للمدارس الحكومية 2025/2026، وذلك لجميع المراحل التعليمية من مرحلة رياض الأطفال وحتي المرحلة الثانوية العام والفني.

وأكد وزير التربية والتعليم، في القرار الوزاري، يُسدد طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية والرسوم، والغرامات، والاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجوز تحصيل أي نوع آخر من الرسوم أو الغرامات أو و المقابل الخدمات الإضافية

على غير النحو المبين بهذا القرار.

وأوضح القرار الوزاري، تحدد قيمة الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلاقة، بجميع المراحل التعليمية المختلفة لكل صف دراسي، طبقا للجدول الآتي:

- من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي 320 جنيهاً

- الصف الثالث الإعدادي 220 جنيهاً.

- الصف الأول الثانوي العام 545 جنيهاً.

- من الصف الثاني الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي العام 530 جنيهاً.

- الصف الأول بالتعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه، وأنظمته (3-5) سنوات 245 جنيهاً .

- باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه، وأنظمته (3-5) سنوات 230 جنيهاً.



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد تحصيل المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية بالعام الدراسى المقبل 2026، موضحة أن القسط الأول يتم تحصيله فى أول أكتوبر المقبل أما القسط الثانى اول فبراير 2026.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن القسط الأول للطلاب من مرحلة رياض الأطفال حتى الثانى الاعدادى بواقع 255 جنيه أما القسط الثانى 65 جنيها.

- القسط الأول للصف الثالث الاعدادي 180 جنيها - القسط الثانى 40 جنيها.

- الصف الأول الثانوي القسط الأول 430 جنيها - القسط الثانى 115 جنيها.

- من الثانى الثانوى حتى الثالث الثانوي القسط الأول 415 جنيها - القسط الثانى 115 جنيها .

- الصف الاول الثانوي الفنى بكل نوعيات التعليم الفنى القسط الأول 200 جنيه - القسط الثانى 45 جنيها.

- الصفين الثانى والثالث الثانوى الفنى القسط الأول 185 - القسط الثانى 45 جنيها .



يبدأ العام الدراسي الجديد 2026، يوم 20 سبتمبر 2025، لطلاب المدارس الرسمية والخاصة للغات والقومية والمدارس الفنية، وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث العام الدراسى يبدأ في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.