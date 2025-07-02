شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نص دعوة الهيئة الوطنية للناخبين للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

دعت الهيئة الوطنية للانتخابات، المواطنين للتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ، وقررت فتح باب الترشح رسميًا لانتخابات مجلس الشيوخ اعتبارًا من يوم السبت 5 يوليو مع إغلاقه يوم الخميس 10 يوليو الجارى على أن تتلقى الهيئة أوراق الترشح خلال هذه الفترة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءًا بمقار اللجنة التى أنشأتها الهيئة بالمحاكم الابتدائية، عدا اليوم الأخير من تلقى أوراق المرشحين الذى يبدأ فى التاسعة مساءًا حتى الثانية ظهرًا.

وجاء قرار دعوة الناخبين الذى حمل رقم 5 لسنة 2025 متضمنا ثلاثة مواد، فنصت المادة الأولى أن الناخبون المقيدون بقاعدة بيانات الناخبين وفقًا لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، مدعوون للاقتراع بلجان الانتخاب الفرعية بانتخابات مجلس الشيوخ.

وتضمن المادة الثانية من القرار مواعيد التصويت فى الانتخابات بالداخل والخارج خلال الجولة الأولى وجولة الإعادة، وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وفقا للمادة الثالثة من القرار.