شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: رعاية طبية للمصابين بحادث حفار جبل الزيت.. وتعويضات كاملة للضحايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه تم تقديم جميع الخدمات الطبية اللازمة للمصابين في حادث غرق حفار البترول بمنطقة جبل الزيت، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأشار جبران فى تصريحات لـ"إكسترا نيوز"، إلى أن لجنة تقصي حقائق قد تم تشكيلها من ممثلين عن وزارة العمل ووزارة البترول، وذلك بهدف التحقيق في ملابسات الحادث، ورفع تقرير مفصل يتضمن توصيات عاجلة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

كما شدد الوزير على أنه سيتم صرف التعويضات والمستحقات المالية الكاملة لذوي الضحايا، بما يتوافق مع القوانين المنظمة لحقوق العمال، مؤكداً أن الدولة لن تتوانى عن حماية العاملين وضمان حقوقهم في مواقع العمل المختلفة.