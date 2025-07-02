شكرا لقرائتكم خبر عن انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد والان مع تفاصيل الخبر

شهد مسجد الحرايري بسمنود بمحافظة الغربية، انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على جثمان المطرب الشعبي أحمد عامر، لتحديد سبب الوفاه قبل استخراج تصريح الدفن.

وشهد المسجد تأخر خروج جثمان الفنان أحمد عامر ساعتين، رغم أداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر، بسبب عدم إحضار تصريح الدفن، وتم استدعاء مفتش الصحة للكشف علي الجثمان، لـ استخراج تصريح الدفن.

قدم تليفزيون الخليج 365، بثا مباشرا من مركز سمنود في محافظة الغربية، وتحديدا من أمام مسجد الحرايري، لحظة وصول جثمان المطرب الشعبي الراحل أحمد عامر، استعدادا لأداء صلاة الجنازة عليه ودفنه بمقابر الأسرة في مركز سمنود في محافظة الغربية.

ونعى عدد من نجوم الوسط الفنى المطرب الراحل، وعلى رأسهم الفنان رضا البحراوى ومحمود الليثى وحمو بيكا وشحتة كاريكا، ووصولهم إلى منزل الفنان أحمد عامر بمدينة سمنود فى محافظة الغربية، للمشاركة فى تشييع جنازته التى ستقام بعد صلاة الظهر إلى مثواه الأخير، وذلك بعد أن تقرر عدم نقله إلى مسقط رأسه بالمنصورة ودفنه بالغربية.

وفاة المطرب أحمد عامر

وتصدر خبر وفاة الفنان أحمد عامر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث توالت التعليقات الحزينة من زملائه ومحبيه، الذين أشادوا بموهبته الفريدة وإسهاماته فى الأغنية الشعبية.

يعد الفنان أحمد عامر أحد الأصوات البارزة فى الغناء الشعبى، حيث قدم العديد من الأغنيات التى لاقت انتشارًا واسعًا، وتميز بأدائه العاطفى واختياره للألحان والكلمات التى تعبر عن وجدان الشارع المصرى.