شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة دولية بدور مصر خلال رئاسة لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجى والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لـ وكالة الفضاء المصرية، في فعاليات الدورة الثامنة والستين للجنة الأمم المتحدة المعنية بالاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي (COPUOS) في مركز فيينا الدولي.

وأشاد اللقاء بدور الدكتور شريف صدقي، ودوره البارز في تعزيز التعاون الدولي خلال فترة رئاسة مصر للجنة في عام 2024.

وتستمر هذه الدورة بمشاركة 104 دول، بالإضافة إلى ممثلين عن وكالات ومنظمات دولية، حتى الثاني من يوليو 2025.

ونجحت مصر في ترسيخ مكانتها كدولة رائدة إقليميًا وعالميًا في قطاع الفضاء خلال عام 2024، حيث قادت وكالة الفضاء المصرية مبادرات مبتكرة ساهمت في دعم الاستخدام السلمي والمستدام للفضاء الخارجي.

وشهدت الجلسة الافتتاحية تسليم رئاسة اللجنة من الدكتور صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إلى الدكتور أكرم رفيق، مدير المركز الفلكي المغربي للاستشعار عن بعد، وسط إشادة عالمية بالإنجازات التي تحققت على مدار العام الماضي.

وفي كلمته، استعرض الدكتور صدقي أبرز الإنجازات، ومنها تأسيس فريق العمل الاستشاري للأنشطة القمرية (ATLAC)، يهدف هذا الفريق إلى وضع توصيات دولية لاستكشاف القمر ومعالجة التحديات المتعلقة بالملاحة والحطام الفضائي.

على هامش الدورة، عقد الدكتور شريف صدقي عدة لقاءات ثنائية مهمة، مؤكدًا على التزام مصر بتعزيز التعاون الدولي في مجال الفضاء، حيث التقى بجان مارك أستورج من وكالة الفضاء الفرنسية، ورئيس وكالة الفضاء الروسية ديمتري باكانوف، ومدير عام مكتب الأمم المتحدة للفضاء الخارجي آرني هولا ميني، كما التقى برئيس مجلس الفضاء الأفريقي الدكتور تيديان واتارا، وممثلين عن الحكومة الأمريكية، بالإضافة إلى ري كاواشيما، الأمين العام لاتحاد هندسة الفضاء الجامعي باليابان، حث تؤكد هذه اللقاءات حرص مصر على بناء شراكات قوية لدفع الابتكار الفضائي عالميًا.

في ختام كلمته، أكد الدكتور صدقي أن "الفضاء لم يعد امتيازًا للقلة، بل مسؤولية جماعية لضمان مستقبل مستدام للبشرية". هذا التصريح يعكس الدور الريادي الذي تلعبه مصر، ممثلة في وكالة الفضاء المصرية، في صياغة مستقبل الفضاء العالمي، مما يعزز مكانتها كشريك موثوق به في المجتمع الدولي.

والإشادة الدولية تؤكد على الأهمية المتزايدة لوكالة الفضاء المصرية في دعم التعاون الدولي وتعزيز الابتكار في الفضاء، لتظل مصر في طليعة الدول التي تسعى لاستغلال الفضاء لخدمة البشرية جمعاء.