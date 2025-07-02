شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكرم مدير مديرية الطب البيطرى لبلوغه سن التقاعد والان مع تفاصيل الخبر

كرم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، لبلوغه سن التقاعد، مشيدًا بما قدمه من جهد وإخلاص خلال فترة خدمته، وموجهًا له الشكر والتقدير ومتمنيًا له دوام التوفيق والسداد.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الذي ترأسه محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، وبدأه بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، والعيد الثاني عشر لـ ثورة 30 يونيو.

وتقدم محافظ الجيزة بالتهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء المجلس التنفيذي، ومواطني محافظة الجيزة، وجموع الشعب المصري بهذه المناسبات الوطنية والدينية الجليلة.

وفي مستهل جدول الأعمال، اطمأن المحافظ على انتظام سير امتحانات الثانوية العامة بنطاق المحافظة، حيث استمع إلى تقرير من مدير مديرية التربية والتعليم حول الإجراءات المُتخذة لضمان سير الامتحانات بسلاسة، والتأكد من انتظام الحضور للمشرفين والمراقبين، وتوفير بيئة مناسبة داخل اللجان تُمكن الطلاب من أداء الامتحانات في أجواء مستقرة وآمنة.

وناقش المحافظ خطة المديرية للاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد بالتنسيق مع مختلف أجهزة المحافظة، والتي تتضمن رفع كفاءة المدارس ومرافقها، وأصدر توجيهات مشددة بتشكيل لجنة متابعة دورية لمراجعة الأعمال ميدانيًا، والتأكد من جودة أعمال الصيانة والحفاظ عليها.