شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نقابة البترول يتابع الحالة الصحية لمصابى حادث البارجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اليوم عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، زيارة إلى مستشفى الجونة للاطمئنان على حالة المصابين من حادث انقلاب البارجة البحرية بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، والذي وقع خلال توجه الحفار البحري “Adam Marine 12” إلى منطقة الأشرفي بالبحر الأحمر، وذلك للاطمئنان علي صحتهم والوقوف على مستوى جودة الخدمات المقدمة والتأكد من تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والإمكانيات الطبية والعلاجية اللازمة.

واستمع رئيس نقابة البترول إلى شرح تفصيلي من مدير المستشفى عن تطورات الحالة الصحية للمصابين، والتشخيص الطبي لكل حالة على حده، ومدى تأدية الخدمات الصحية اللازمة بشكل أفضل، موجهاً بالمتابعة والملاحظة الطبية الدقيقة للحالات وتهيئة الأجواء المناسبة لتلقيهم العلاج اللازم حتى تماثلهم للشفاء.

كان قد توجه المحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول، في الساعات الاولي من صباح اليوم إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سلامة العاملين والوقوف على مستجدات جهود الإنقاذ.

وتابع رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، تطورات الحادث على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية والشركات العاملة في المنطقة، مشددة على حرصها البالغ على سلامة العاملين، وتقديم كل أوجه الدعم اللازم في مثل هذه الظروف الطارئة.

أشاد رئيس النقابة بالتحرك السريع من الوزيرين المهندس كريم بدوى وزير البترول، ومحمد جبران، وزير العمل بالتوجه الفورى الي مكان الحادث وتقديم الدعم اللازم قي اسرع وقت.

كما أشاد صابر بما تقدمه الأطقم الطبية من رعاية صحية شاملة للمصابين، مشددين على استمرار المتابعة الطبية والنفسية حتى يتماثل الجميع للشفاء.