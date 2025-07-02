شكرا لقرائتكم خبر عن الخلاصة فى الجغرافيا.. أقوى أسئلة الاختيار من متعدد لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يؤدي طلاب وطالبات الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، غدًا الخميس 3 يوليو 2025، امتحان مادة الجغرافيا، وذلك سادس أيام امتحانات العام الدراسي 2024-2025، التي تستمر حتى 10 يوليو المقبل.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365”، عددًا من الأسئلة الاسترشادية لامتحان مادة الجغرافيا بنظام (الاختيار من متعدد)، حيث يتضمن الامتحان 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 سؤال اختيار من متعدد، وذلك بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

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وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة، ستكون متفقة مع مواصفة الاختبارات التي تم تحديدها من قبل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، مؤكدة أن الأسئلة سوف تخاطب جميع المستويات المعرفية للطلاب وتفرز قدراتهم التحصيلية المرتبطة بالمنهج الدراسى.

ولفتت إلى أن الأسئلة تخاطب الفهم والتحليل والتطبيق، وتشمل جزئيات المنهج الدراسى بأكمله، حث يتم توزيع جزئيات الاختبار على الموضوعات الدراسية حسب طبيعة كل مادة والمستهدف لنواتج التعلم.

وأشارت الوزارة إلى أن زمن الإجابة إما 3 ساعات للمواد مثل اللغة العربية والإنجليزية والفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع، ومواد أخرى زمن الامتحان ساعتان فقط منها فروع مادة الرياضيات.