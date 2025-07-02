شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يجتمع بقيادات وزارة شئون المسلمين بالفلبين لبحث مذكرات التفاهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف اجتماعًا موسعًا مع صابودين عبد الرحيم وزير شئون المسلمين الفلبينيين، وذلك بحضور قيادات وزارة شئون المسلمين في دولة الفلبين، وبحضور السفير المصري لدى الفلبين نادر زكي، الذي قام بالترتيب والتنسيق للزيارة مع الجهات الفلبينية بعناية كبيرة وعلى أعلى مستوى.

تناول اللقاء بحث سُبُل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على الخطوط الرئيسة لصياغة عدد من مذكرات التفاهم في عدة مجالات، وعلى رأسها: التدريب المشترك، وبناء القدرات للأئمة والدعاة الفلبينيين، والتعاون في إصدار شهادات الحلال وفقًا للمعايير الشرعية المعتمدة، إلى جانب تبادل الخبرات في الشئون الدينية، وتعزيز دور المؤسسات الدينية في خدمة المجتمع وترسيخ القيم الإنسانية المشتركة.

وأعرب الدكتور أسامة الأزهري، عن استعداد وزارة الأوقاف الكامل لتقديم الدعم العلمي والشرعي اللازم للأئمة والدعاة الفلبينيين، وبالتنسيق مع الأزهر الشريف، تأكيدًا لدور مصر الريادي في دعم المجتمعات المسلمة في العالم، ونقل تجربتها في مجال تجديد الخطاب الديني وبناء الإنسان.

من جانبه، ثمَّن وزير شئون المسلمين الفلبينيين هذه الخطوة، وعبّر عن سعادته البالغة بالتعاون مع المؤسسات الدينية المصرية العريقة، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل انطلاقة حقيقية نحو تحقيق مزيد من التفاهم، والتكامل بين البلدين في المجالات الدينية والتنموية ذات الاهتمام المشترك.



