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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: مصر أول دولة بإقليم شرق المتوسط تحقق مستهدفات مواجهة فيروس بى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 02 يوليو 2025 01:24 م
كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن جهود الدولة في القضاء على الأمراض بإشهاد من منظمة الصحة العالمية، شملت:
- الملاريا
- الحصبة
- الحصبة الألمانية
- شلل الأطفال
وقال : حصلت مصر على المستوى الذهبي لاستكمال مسار القضاء على فيروس C
وتابع : مصر أول دولة في إقليم شرق المتوسط تحقق مستهدفات منظمة الصحة العالمية بالنسبة للالتهاب الكبدي B في الأطفال أقل من 5 سنوات صنفت منظمة الصحة العالمية مصر ضمن الفئة الأعلى (E) في تنفيذ برامج مكافحة العدوى لعام 2024
وقال : يتم الحفاظ على نسبة التغطية بالتطعيمات الروتينية للأطفال أعلى من 95% بجميع الجرعات.
جهود الدولة في القضاء على الأمراض
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