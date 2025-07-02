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وزارة الصحة: مصر أول دولة بإقليم شرق المتوسط تحقق مستهدفات مواجهة فيروس بى

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 02 يوليو 2025 01:24 م

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن جهود الدولة في القضاء على الأمراض بإشهاد من منظمة الصحة العالمية، شملت:

- الملاريا

- الحصبة

- الحصبة الألمانية

- شلل الأطفال

وقال : حصلت مصر على المستوى الذهبي لاستكمال مسار القضاء على فيروس C

وتابع : مصر أول دولة في إقليم شرق المتوسط تحقق مستهدفات منظمة الصحة العالمية بالنسبة للالتهاب الكبدي B في الأطفال أقل من 5 سنوات صنفت منظمة الصحة العالمية مصر ضمن الفئة الأعلى (E) في تنفيذ برامج مكافحة العدوى لعام 2024

وقال : يتم الحفاظ على نسبة التغطية بالتطعيمات الروتينية للأطفال أعلى من 95% بجميع الجرعات.


جهود الدولة في القضاء على الأمراض

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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