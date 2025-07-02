شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الصحة والبترول والعمل يتابعون تداعيات حادث غرق بارجة بحرية بخليج السويس والان مع تفاصيل الخبر

تابع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة والمعدنية، ومحمد جبران وزير العمل، تداعيات الحادث الذى تعرضت له البارجة البحرية "Adam Marine 12" وأدى إلى غرقها في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، بمنطقة جبل الزيت في خليج السويس.

وفور تلقي البلاغ، انتقل كل من المهندس كريم بدوي، ومحمد جبران إلى موقع الحادث، كما تم التحرك الفوري بتوجيه 27 سيارة إسعاف، منها 20 سيارة إلى موقع الحادث، و7 سيارات إلى مطار الجونة، حيث تم نقل 4 مصابين جواً، و18 مصاباً آخرين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الجونة، فيما تم نقل 4 حالات وفاة إلى مستشفى الغردقة العام.

ويجرى حالياً متابعة الموقف فى موقع الحادث، ورفع درجة الاستعداد فى مديرية صحة البحر الأحمر، وجميع المستشفيات، لتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة، مع استمرار عمليات الإنقاذ والبحث، ومراقبة أي مستجدات على مدار الساعة، وسيتم تحديث البيانات أولاً بأول وفقاً لتطورات الموقف.

وتستمر الجهود المشتركة لضمان استقرار الحالة الصحية للمصابين، وتقديم كافة أوجه الدعم المطلوبة.