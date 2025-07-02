شكرا لقرائتكم خبر عن الأمانة العامة لمجلس الدولة تُكرم رئيس المجلس السابق المستشار أحمد عبود والان مع تفاصيل الخبر

أقامت اليوم الأربعاء الأمانة العامة لمجلس الدولة، احتفالا تكريماً كبيرا للمستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة السابق، والذي اكتمل عطاؤه بنهاية شهر يونيو الماضي.

وقدم الأمين العام لمجلس الدولة المستشار محمود أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة، درعا تكريماً للمستشار أحمد عبود، تقديرا لجهوده الكبيرة طيلة الفترة التي قضاها رئيسا للمجلس فضلا عن تاريخه القضائي المُشرف خلال مختلف مراحل عمله بمجلس الدولة، وذلك بحضور الأمناء العامين المساعدين وأعضاء المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة.

وأكد الأمين العام لمجلس الدولة أن المستشار أحمد عبود أدى رسالته خلال فترة توليه رئاسة مجلس الدولة، على أفضل ما يكون وبحكمة واقتدار ومسئولية، وعلى نحو مشرف بما يتفق مع مكانة مجلس الدولة كأحد صروح العدالة العريقة في مصر، وأن رئاسته للمجلس شهدت العديد من الإنجازات الكبيرة والتي انعكست إيجابا على حُسن سير العدالة.

من جانبه، أعرب المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة السابق، عن اعتزازه الكبير بعمله داخل مجلس الدولة لأكثر من 45 عاما قضاها في خدمة العدالة والوطن، مشيرا إلى أن كافة الإنجازات التي تحققت خلال فترة توليه رئاسة المجلس، جاءت بدعم كبير من زملائه قضاة المجلس وتجاوبهم الكبير.

وأكد المستشار أحمد عبود أنه على ثقة أن مجلس الدولة، بقيمته ومكانته الكبيرة، سيواصل رسالة تحقيق العدالة على أفضل ما يكون ويحقق المزيد من الإنجازات والتطور.