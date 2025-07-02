الرئيس السيسى يهنئ بيلاروس والكونغو الديمقراطية بيوم الاستقلال والعيد القومى

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القاهرة - سامية سيد - بعث السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد السيد الرئيس، السيد محمد عاطف عبدالحميد، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية بيلاروس بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو رئيس جهورية الكونغو الديمقراطية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

وأوفد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى السيد عبدالعزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية الكونغو الديمقراطية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.