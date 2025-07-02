شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد ترصد سلوكيات خاطئة تعرض حياة الركاب للخطر والان مع تفاصيل الخبر

في ظل ما تقوم به الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل من تطوير وتحديث شامل لمرفق السكك الحديدية باعتباره أحد أهم المرافق الحيوية التي تخدم المواطنين حيث يقوم بنقل أكثر من مليون راكب يومياً.

وفي ضوء ماشهده هذا المرفق من إدخال قطارات جديدة بحيث أصبحت جميع قطارات التشغيل اليومي كلها جديدة و مجددة بكافة الخطوط وفي اطار التقدم الكبير في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والذي أصبح ملموساً على أرض الواقع وفي ظل المبالغ الكبيرة التي خصصتها الدولة المصرية لاحداث هذه النقلة الكبيرة في قطاع السكك الحديدية .

إلا أنه تظهر بعض سلوكيات من بعض الركاب تؤثر على عمليات التطوير كما تؤدى إلى تعرض حياتهم للخطر ومنها:

-التسطيح بين عربات القطار .

-العبور من المعابر الغير شرعية وعدم العبور من المزلقانات القانونية التى حددتها الهيئة .

-انتقال الركاب بين الأرصفة وعدم اسنخدام الكبارى او الانفاق .

-رشق الأطفال القطارات بالحجارة .

-الجلوس على المقاعد الخرسانية بمقدمة الأرصفة .

-الركوب أثناء مسير القطارات .

-الوقوف على حافة الأرصفة بالمحطات

لذا تناشد الهيئة القومية لسكك حديد مصر جمهور الركاب بالالتزام بالسلوكيات الصحيحة وعدم تعريض حياتهم للخطروالمسائلة القانونية وكذلك المشاركة معها فى التوعية ضد هذه السلوكيات الخاطئة .



سلوكيات خاطئة تعرض حياة الركاب للخطر



رشق الأطفال القطارات بالحجارة