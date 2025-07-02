شكرا لقرائتكم خبر عن سرايا القدس: سيطرنا على طائرة إسرائيلية استطلاعية بخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

قالت سرايا القدس إن مقاتليها سيطروا على طائرة إسرائيلية استطلاعية خلال تنفيذها مهام استخبارية في خان يونس.

وأضافت نفذنا اليوم عملية مركبة استهدفت عشرات الجنود ورتلا لآليات العدو شرق حي الشجاعية، والعملية بدأت بتفجير حقل ألغام ما اضطر الجنود والضباط لدخول المنازل المجاورة.

وأوضحت سرايا القدس "قاتلونا استهدفوا القوات التي تحصنت داخل المنازل بصاروخ موجه تلته قذيفة تي بي جي، وباغتنا القوات المستهدفة واشتبكنا معها من مسافة قريبة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأوقعنا خلال العملية طاقم الآليات والضباط والجنود المستهدفين بين قتيل وجريح".

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن شهر يونيو الماضي سجّل أكبر عدد من الخسائر في صفوف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ مطلع العام الجاري إذ بلغ عدد الجنود القتلى 21 ضابطا وجنديا.