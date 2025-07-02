شكرا لقرائتكم خبر عن 16 إجراء فى الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 / 2030.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات، تنفيذ القرارات التي اتخذتها بشأن إتمام انتخابات مجلس الشيوخ 2025 / 2030، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة رسميا أمس دعوة الناخبين للتصويت والجدول الزمنى للانتخابات.

وتضمن الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ عدد من التوقيات التى ستجرى فيها عمليات تقديم اوراق الترشح مرورا بالطعون على المرشحين ثم إجراء التصويت سواء فى الجولة الأولى أو الإعادة وصولا إلى إعلان النتيجة، والذى جاء:



الجدول الزمنى

1- فتح باب الترشح من 5 وحتى 10 يوليو

2- إعلان القائمة المبدئية للمرشحين برموزهم الانتخابية 11 يوليو

3- تقديم الطعون من المرشحين المستبعدين أو على المقبولين 11 و12 و13 يوليو

4- تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون من 14 وحتي 16 يوليو

5- إعلان القائمة النهائية للمرشحين وبدء الدعاية الانتخابية 18 يوليو

6- يكون آخر موعد للتنازل للمرشحين فى موعد اقصاه 20 يوليو

7- بدأ فترة الصمت الانتخابي للجولة الأولى يوم 31 يوليو اعتبارا من الساعة 12 صباحا وقبل يومين من تاريخ الاقتراع

8- التصويت للمصريين بالخارج فى الجولة الأولى يومي 1 و2 أغسطس

9- التصويت للمصريين بالدخل فى الجولة الأولى يومي 4 و5 أغسطس

10- إعلان نتيجة انتخابات الجولة الأولى يوم 12 أغسطس

11- الطعن على النتيجة أمام المحكمة الادارية العليا يوم 14 أغسطس

12- البت في الطعون لمدة 10 أيام اعتباراً من 15 وحتى 24 أغسطس

13- بدأ فترة الصمت الانتخابي لجولة الإعادة يوم 24 أغسطس

14- التصويت للمصريين بالخارج فى الإعادة يومي 25 و26 أغسطس

15- التصويت للمصريين بالدخل فى الإعادة يومي 27 و28 أغسطس

16- إعلان النتيجة النهائية للانتخابات 4 سبتمبر