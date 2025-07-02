شكرا لقرائتكم خبر عن أمل عمار تستقبل وفد مشروع تعزيز فرص المرأة فى التصنيع الزراعي OWAP والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتور محمد مصطفي مدير مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي OWAP، ريهام كرم مستشار النوع الاجتماعي بالمشروع، و نادين محمد استشاري تطوير المشروعات، بحضور و مي محمود مدير عام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس، بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين.

ورحبت المستشارة أمل عمار بممثلي المشروع، وأعربت عن سعادتها بالانجازات التي حققها هذا المشروع خلال الفترة الماضية، كما أشادت بجهود محافظ بني سويف في المشروع، وبمنتجات السيدات المستفيدات منه و التي شهدتها خلال زيارتها للمحافظة.

وأكدت رئيسة المجلس علي أن التعاونيات تلعب دورًا حيويًا في تمكين المرأة وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في المجتمعات الريفية ، حيث تُعد نموذجًا فعالًا لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أهمية إستدامة التعاونيات بمحافظتي بني سويف والمنيا.

أكد الدكتور محمد مصطفي على أن المشروع قد أتى بثماره إلى تمثلت فى وجود ٣ تعاونيات نسائية بمحافظة المنيا و٢ بمحافظة بني سويف، وقد شاركن في الكثير من المعارض، ولهن خطة عمل واضحة. كما أكد على أن مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي يتميز بأنه يدمج بين التنمية والتجارة.

فيما توجهت نادين محمد بالشكر للمجلس علي جهوده علي مدار الأعوام الماضية، و ناقشت خطة تشغيل المشروع بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وباقي الشركاء خلال الفترة القادمة.

كما أشادت ريهام كرم بالختم المصري للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة، وأكدت أنه قد تم إنشاء عدد من المصانع بمحافظتي المنيا وبني سويف، وحصل اثنين منهم علي هذا الختم، مما سهل توفير بيئة عمل آمنة للمرأة في مجال التصنيع الزراعي، كما ذكرت أنه لأول مرة يكون لدينا كوادر نسائية من المشرفات لإدارة مشروعات زراعية وهذا إنجاز كبير في عصر تمكين المرأة.