شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نقابة العاملين بالبترول ينتقل إلى موقع حادث انقلاب بارجة بجبل الزيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استجابة عاجلة لحادث انقلاب البارجة البحرية Adam Marine 12 بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، توجه عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيا، والاطمئنان على سلامة العاملين والوقوف على مستجدات جهود الإنقاذ.

كان قد انتقل الى موقع الحادث وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه وزير العمل، على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارتين إلى موقع الحادث، لمتابعة تطورات الوضع على الأرض، والإشراف على الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها للتعامل مع الحادث والحد من آثاره.

وأكدت النقابة العامة للعاملين بالبترول أنها تتابع تطورات الحادث على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية والشركات العاملة في المنطقة، مشددة على حرصها البالغ على سلامة العاملين، وتقديم كل أوجه الدعم اللازم في مثل هذه الظروف الطارئة.