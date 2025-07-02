شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الإنساني.. الداخلية تنقل مسنة فى دار السلام إلى لمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

فى لفتة إنسانية؛ استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة لإستغاثة سيدة مسنة وغير قادرة على الحركة لنقلها للمستشفى لتلقى العلاج فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، بطلب المساعدة فى نقل زوجته لتلقى العلاج بأحد المستشفيات لكونها مريضة وغير قادرة على الحركة.

على الفور تم إنزالها بمعرفة القوات ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتقدم المذكور بالشكر لرجال الشرطة على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثته.