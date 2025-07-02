شكرا لقرائتكم خبر عن 128 سؤالًا فى الكيمياء لطلاب الثانوية العامة لغات.. مراجعة مهمة قبل الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

يؤدي طلاب وطالبات الشعبة العلمية بالثانوية العامة، غدًا الخميس 3 يوليو 2025، امتحان مادة الكيمياء، وذلك سادس أيام امتحانات العام الدراسي 2024-2025، التي تستمر حتى 10 يوليو المقبل.

وتسهيلًا على طلاب مدارس اللغات، يقدم ”الخليج 365”، في السطور التالية عددًا من الأسئلة الاسترشادية لامتحان مادة الكيمياء، من إعداد هاني وصفي أستاء الكيمياء، حيث يتضمن الامتحان 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 سؤال اختيار من متعدد، وذلك بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يقدمها الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة في المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم؛ لمساعدتهم على الإلمام بالمناهم الدراسية والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات.

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وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعليمات الإجابة عن الأسئلة الاختيارية كالتالى:

- الامتحان يتضمن أسئلة موضوعية اختيار من متعدد ويتم الإجابة عنها فى كراسة وورقة البابلي شيت وأسئلة مقالية.

- البابل شيت هو أسلوب يعتمد على اختيار إجابات الأسئلة الموضوعية أو الاختيارية عن طريق تظليل دائرة تناظر السؤال فى كراسة الأسئلة.

- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أوضحت أن تصميم ورقة البابل شيت تشمل " أ -ب-ج-د" لمدارس العربى و"m-b-c-d، لمدارس اللغات لكل سؤال يتم اختيار إجابة واحدة فقط من هذه الاختيارات.

- قبل البدء فى الإجابة يجب كتابة البيانات وتشمل " اسم الطالب + المدرسة - الإدارة - اسم المادة + رقم نموذج الأسئلة يتم تظليل الدائرة الدالة على رقم النموذج.

- يتم استخدام القلم الجاف الازرق أو الأسود وتظليل رقم النموذج فى كراسة الإجابة الموجود فى كراسة الأسئلة.

- يجب تظليل دائرة تناظر السؤال فى كراسة الإجابة بشكل كامل ولن يعتد بأى علامة أخرى مثل علامة صح فى الدائرة.

- بالنسبة لجميع طلاب مدارس العربى نماذج الأسئلة هى "أ ب ج د" و"m-b-c-d، لمدارس اللغات.

- يجب كتابة رقم الجلوس فى المكان المخصص على شمال ورقة الإجابة ثم يتم تظليله.

- يمنع استخدام الكوريكتور وفى حالة تغيير الإجابة يجب وضع علامة إكس واضحة على الدائرة التى تم تظليها ثم تظليل الدائرة الدالة على السؤال.

- فى حالة عدم وضع علامة إكس على الإجابة الخاطئة أو ترك دائرتين مظللتين يتم إلغاء درجة السؤال.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة، ستكون متفقة مع مواصفة الاختبارات التي تم تحديدها من قبل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، مؤكدة أن الأسئلة سوف تخاطب جميع المستويات المعرفية للطلاب وتفرز قدراتهم التحصيلية المرتبطة بالمنهج الدراسى.

ولفتت إلى أن الأسئلة تخاطب الفهم والتحليل والتطبيق، وتشمل جزئيات المنهج الدراسى بأكمله، حث يتم توزيع جزئيات الاختبار على الموضوعات الدراسية حسب طبيعة كل مادة والمستهدف لنواتج التعلم.

وأشارت الوزارة إلى أن زمن الإجابة إما 3 ساعات للمواد مثل اللغة العربية والإنجليزية والفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع، ومواد أخرى زمن الامتحان ساعتان فقط منها فروع مادة الرياضيات.

إجابات الأسئلة