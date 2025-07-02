شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفة ورقة مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة استعداداً لامتحان الغد والان مع تفاصيل الخبر

يؤدى طلاب الثانوية العامة فى الشعبة العلمية غد الخميس امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025، فيما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفة الامتحان وعدد الأسئلة والدرجات، كالتالى:

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان الكيمياء للثانوية العامة لشعبة علمي للنظامين القديم والحديث يتضمن 85% اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية كما هو التالي :-

- إجمالي عدد أسئلة امتحان الكيمياء 46 سؤالًا.

- 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد.

- إجمالي درجات امتحان الكيمياء 60 درجة.

- 56 درجة لأسئلة الاختيار من متعدد .

- 4 درجات للأسئلة المقالية.



وأكدت وزارة التعليم، أن امتحانات الثانوية العامة للنظامين القديم والحديث تشمل توزيعًا دقيقًا لعدد الأسئلة وطبيعتها في كل مادة، بما يحقق التوازن في قياس المهارات المختلفة لدى الطلاب، من تحليل وفهم وتطبيق واستيعاب.

ووجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مديري المديريات التعليمية، بتحويل الطالب الذي يتم ضبطه في حالة غش أثناء أداء الامتحان، إلى لجنة خاصة لاستكمال الامتحانات بها، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على ضمان نزاهة وشفافية سير العملية الامتحانية، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.