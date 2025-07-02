شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة النقل الدولى: مصر تشهد طفرة بجميع الطرق وحادث الإقليمى خطأ فردى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم أشرف الدوكار رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري العزاء لأسر ضحايا حادث الطريق الاقليمي بالمنوفية.

وأكد الدوكار أن نقابة النقل البري بجميع اعضاءها هم أكثر الأشخاص شعورا بالطفرة التي حدثت في جميع الطرق بمصر في السنوات الأخيرة والتي اعقبت ثورة 25 يناير .

وتساءل الدوكار لماذا يوجه البعض الاتهامات للسائقين في تلك الحوادث، وقال إذا كان هناك سائق أخطأ فهذا سلوك فردي لاينطبق علي الجميع، وأن الغالبية العظمي من السائقين مدربين و ملتزمين بشروط القيادة الأمنة.

واتفق الدوكار وأعضاء شعبة النقل الدولي في الاجتماع الذي تم في مقر النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، علي أن الحل يكمن في إزالة الأسباب التي تؤدي إلي تلك الحوادث .

وطالب الدوكار وأعضاء شعبة النقل الدولي، بتفعيل قوانين المرور والتي تحكم عدم تكرار تلك الحوادث بسحب رخصة السائق المخالف ورخصة السيارة لمدة 3 شهور وتغريمه أو حبسه للحد من تكرار الحوادث، وتحديد الموازين بالا تزيد الحمولة عن 45 طن قائم للسيارات المسافرة للسودان والسعودية والأردن، نظرا لأن زيادة الحمولة تتسبب في هبوط الطرق مما يؤدي لحدوث بعض الحوادث.

كما طالب رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، وأعضاء شعبة النقل الدولي ، بزيادة الاكمنة علي الطرق وتأمين سيارات النقل الثقيل ، وتفعيل تحاليل المخدرات المفاجئة علي الطرق، مشددا على عدم إعطاء السائقين رخصة الا بعد اجتياز جميع الاختبارات، وان يكون لديه القدرة علي القيادة الامنة للحفاظ علي الأرواح .