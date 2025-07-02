شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل الدراسة بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان عن تفاصيل الدراسة بكلية السياحة والفنادق بالجامعة موضحة أنه منذ أكثر من ستين عامًا، وضعت الدولة اللبنات الأولى لتأسيس تعليم سياحي وفندقي منتظم بمصر، عبر إنشاء معاهد متخصصة للتدريب والتعليم، حتى توحدت الجهود في عام 1975 بتأسيس كلية السياحة والفنادق التابعة لجامعة حلوان، والتي أصبحت ركيزة أساسية في دعم قطاع السياحة المصري بكوادر أكاديمية محترفة ومؤهلة معرفيًا ومهنيًا.

وأوضحت جامعة حلوان تميزت الكلية بثلاثة أقسام علمية رئيسية هي: الدراسات السياحية، وإدارة الفنادق، والإرشاد السياحي، وقد حرصت على تطوير برامجها بصورة دورية بالتعاون مع جامعات دولية ومؤسسات رائدة، فجمعت بين الأصالة والحداثة، وأتاحت للطلاب فرص تعليم متقدم عبر درجات البكالوريوس والدبلوم والماجستير والدكتوراه، وبرامج التعليم المفتوح والتعليم التبادلي مع مؤسسات أكاديمية عالمية.

في قسم الدراسات السياحية، يحظى الطالب بتأهيل شامل يجمع بين العلوم النظرية والتطبيق العملي، مع برامج تدريب ميدانية وزيارات علمية منتظمة، تؤهله للعمل في الشركات السياحية وشركات الطيران والمطارات ومجالات العلاقات العامة والتسويق وخدمة العملاء، وقد أطلق القسم مؤخرًا برنامجًا نوعيًا لأول مرة بالشرق الأوسط هو برنامج إدارة عمليات الطيران بالتعاون مع الشركة القابضة لمصر للطيران، ليؤهل خريجين للعمل في مجالات تخصصية دقيقة تتعلق بالطيران والمطارات والأمن والسلامة الجوية.

أما قسم الإرشاد السياحي، فيركز على تأهيل الطلاب معرفيًا بتاريخ مصر وحضارتها وآثارها، مع تدريب لغوي مكثف يشمل الإنجليزية والفرنسية والألمانية، ويُعد خريج هذا القسم لمرافقة السائحين في رحلاتهم الميدانية، مزودًا بمهارات الخطابة والتنظيم والتواصل الثقافي، وتُدعم البرامج الأكاديمية برحلات علمية وزيارات ميدانية تعزز من المهارات العملية للطلاب.

ويأتي قسم إدارة الفنادق ليُكمل المنظومة، عبر تأهيل الطلاب في مفاهيم صناعة الضيافة، من مهارات العمل بأقسام الفنادق المختلفة إلى التسويق الفندقي والقوانين المنظمة لصناعة الفنادق، بالإضافة إلى الشراكات القوية مع كبرى العلامات التجارية العالمية مثل ماريوت، ماكدونالدز، وأمريكانا، من خلال برامج تشغيل وتدريب مشتركة تتيح للخريجين فرصًا واقعية للالتحاق بسوق العمل فور التخرج.

وتضم الكلية باقة من البرامج الأكاديمية المتميزة تشمل البكالوريوس والدبلومات والدراسات العليا، مع تخصصات متنوعة تغطي جميع أفرع السياحة والإرشاد وإدارة الفنادق، منها ما يُقدم بالعربية ومنها ما يُقدم باللغات الأجنبية، ما يمنح الطلاب فرصًا قوية للتأهيل الدولي والاحتراف المهني.

بفضل تاريخها العريق وتطورها المستمر، تظل كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان وجهة مفضلة للطلاب الطامحين لمستقبل مهني مزدهر في واحد من أكثر القطاعات الحيوية نموًا وانفتاحًا على العالم.