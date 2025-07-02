شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصناعات الهندسية: توسعات صناعية وتحديث لخطوط الإنتاج عقب 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الرحمن عبد الغني، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، إن عمال القطاع لعبوا دورا وطنيا محوريا في ثورة 30 يونيو، وكانوا في مقدمة الصفوف التي انحازت للوطن واستعادت هويته من جماعة حاولت تفكيك مؤسسات الدولة والسيطرة على مقدراتها.

وأضاف عبد الغني في تصريحات صحفية، أن عمال الصناعات الهندسية لم يكونوا يوما على هامش المشهد الوطني، بل كانوا دائما في القلب منه، يدافعون عن المصانع المصرية باعتبارها قلعة من قلاع الصناعة الوطنية، مؤكدا أن وعي العامل المصري كان أقوى من أي محاولات للاستقطاب أو التزييف.

وأوضح أن النقابة العامة أعلنت منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو موقفا داعما لإرادة الشعب، وساندت جهود القوات المسلحة في إنقاذ البلاد من الفوضى، مشيرا إلى أن اللجان النقابية في جميع المواقع الإنتاجية حرصت على توعية العمال بخطورة المرحلة، وحشدت الصفوف للحفاظ على استقرار الدولة.

وتابع: "النقابة لم تتوقف بعد الثورة عن أداء دورها في حماية حقوق العمال، وسعينا لتحقيق التوازن بين تحسين ظروف العمل وتطوير بيئة الإنتاج، ودعم جهود الدولة في البناء وإعادة تشغيل المصانع"، وأشار إلى أن السنوات التي أعقبت الثورة شهدت تطورا كبيرا في قطاع الصناعات الهندسية والمعدنية، سواء على مستوى التوسعات الصناعية، أو تحديث خطوط الإنتاج، أو تأهيل الكوادر العمالية، مضيفا: "شاركنا في خطط التدريب والتأهيل المهني، وكان لنا دور فاعل في ملفات تحسين الأجور وزيادة الامتيازات التأمينية والصحية."

ولفت عبد الغني إلى أن الدولة أدركت أهمية القطاع الصناعي باعتباره قاطرة للتنمية، وكان ذلك جليا في المشروعات القومية الكبرى التي شارك فيها عمال الصناعات الهندسية، ومنها مشروعات الكهرباء والطاقة، ومكونات السكك الحديدية، ومحطات المياه ومرافق البنية التحتية.

وأكد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة للعمال كانت ولا تزال حافزا كبيرا على مواصلة العمل والجهد، مشددا على أن النقابة مستمرة في دعم الدولة المصرية وخياراتها التنموية، وتعتبر نفسها شريكا في تحقيق أهداف "رؤية مصر 2030"، قائلا: "في كل ذكرى لثورة 30 يونيو، نستحضر دور العمال الذي لم يكن مجرد لحظة عابرة، بل كان التزاما وطنيا متجددا في ميادين العمل، ومواقف مشرفة في وجه كل تحد، وسنظل على العهد.. نحمي مصانعنا ونحفظ الوطن."