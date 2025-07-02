شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة النقل والمواصلات: سائق حادث المنوفية لا يحمل رخصة مهنية.. ولا يمثلنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، برئاسة محمد أبو العباس نوفل، متابعتها عن كثب لنتائج تحقيقات النيابة العامة في حادث المنوفية المؤسف، والذي كشفت التحقيقات أن قائد السيارة النقل المتسببة في الحادث لا يحمل رخصة قيادة مهنية، فضلا عن تعاطيه مواد مخدرة أثناء القيادة.

وقالت النقابة في بيان رسمي، إن من كان يقود السيارة لا يجوز قانونا أو مهنيا وصفه ب"السائق"، مشددة على أن مهنة القيادة لها ضوابط واضحة تبدأ بالحصول على رخصة مهنية، وتتطلب التزاما صارما بقواعد السلامة وحماية الأرواح.

وأضاف محمد أبو العباس نوفل، النقيب العام، أن النقابة ترفض رفضا قاطعا إلصاق هذه الجريمة بمهنة السائقين الشرفاء، مؤكدا أن الجاني لا ينتمي لأي كيان نقابي رسمي، ولا يمثل بأي شكل شرف المهنة أو ممارسيها الحقيقيين، وبخاصة سائقي النقل الثقيل الذين يواجهون يوميا مشاق الطريق، ويقدمون نماذج مضيئة في التفاني والإخلاص، مشيرا إلى حادث الشهيد خالد عبدالعال الذي ضحى بنفسه لإنقاذ العشرات.

وتابع نوفل: "لا يمكن الحكم على مهنة بأكملها من خلال سلوك مجرم فردي، كما لا نعتبر من زور شهادة طب طبيبا، لا يجوز اعتبار من يقود سيارة بدون ترخيص سائقا، مهنة القيادة لها أهلها، ونحن ندافع عنهم بكل فخر".

ودعت النقابة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في توصيف الحوادث وعدم تعميمها على أصحاب المهنة الحقيقيين، حفاظا على صورة آلاف السائقين الملتزمين الذين يحملون على عاتقهم مسؤوليات جسام، ويسهمون يوميا في دوران عجلة النقل والتنمية داخل مصر.