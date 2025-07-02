شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز قبر المطرب الراحل أحمد عامر استعدادا لدفنه بعد صلاة الظهر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قدم تليفزيون الخليج 365، بثا مباشر من أمام قبر المطرب الشعبي الراحل أحمد عمر، الذى يجرى تجهيزه الآن استعدادا لوصول جثمان المطرب الشعبي أحمد عامر الذى توفى فجر اليوم، تمهيدا لدفنه بمقابر الأسرة في مركز سمنود في محافظة الغربية.



ونعى عدد من نجوم الوسط الفنى المطرب الراحل، وعلى رأسهم الفنان رضا البحراوى ومحمود الليثى وحمو بيكا وشحتة كاريكا، ووصولهم إلى منزل الفنان أحمد عامر بمدينة سمنود فى محافظة الغربية، للمشاركة فى تشييع جنازته التى ستقام بعد صلاة الظهر إلى مثواه الأخير، وذلك بعد أن تقرر عدم نقلة إلى مسقط رأسه بالمنصورة ودفنه بالغربية.

وفاة أحمد عامر



وتصدر خبر وفاة الفنان أحمد عامر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث توالت التعليقات الحزينة من زملائه ومحبيه، الذين أشادوا بموهبته الفريدة وإسهاماته فى الأغنية الشعبية.

يعد الفنان أحمد عامر أحد الأصوات البارزة فى الغناء الشعبى، حيث قدم العديد من الأغنيات التى لاقت انتشارًا واسعًا، وتميز بأدائه العاطفى واختياره للألحان والكلمات التى تعبر عن وجدان الشارع المصرى.