شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط وخطوات التحويلات بين المدارس للطلاب بالعام الدراسى 2026 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المديريات التعليمية عن فتح باب التحويلات بين المدارس والمحافظات للطلاب للعام الدراسي المقبل، حيث حددت مواعيد بداية من 1 يوليو الجارى حتى منتصف أغسطس المقبل كالتالى:

تحويلات الصف الأول والثاني الثانوي بين المدارس كالاتي:

- التحويل داخل مدارس الإدارات أو من إدارة لإدارة:

• تحرير 4 استمارات تحويل تملأ بمعرفة المدرسة المقيد بها الطالب .

• يتوجه ولي الأمر بتلك الاستمارات وتقديمها وتركها للمدرسة المراد التحويل إليها .

• تعرض جميع طلبات التحويل على لجنة التحويلات بالوزارة.

• على ولي الأمر انتظار نتيجة التحويل.

وأكدت على أن التحويل من محافظة لمحافظة أخرى يتم وفق الضوابط التالية:

• تحرير 4 استمارات تحويل تملأ بمعرفة المدرسة المقيد بها الطالب.

• اعتماد استمارات التحويل من المرحلة والإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

• اعتماد استمارات التحويل من المرحلة التابع لها الطالب بمديرية التربية و التعليم.

• تقديم استمارات التحويل للمدرسة المراد التحويل إليها وتركها لحين العرض على لجنة التحويلات بالوزارة.

• على ولي الأمر انتظار نتيجة التحويل.

وأكدت المديريات التعليمة، على أنه يحظر على المدرسة قبول أي تحويل لم يستوف الاجراءات السابقة ويتم تطبيق الاجراءات القانونية على المخالفين، بالاضافة إلى أنه تقوم كل مدرسة من المدارس التي يتم التحويل إليها بعمل ميزانية للمدرسة موضح بها : (عدد الفصول- كثافة الطلاب بالفصول - عدد الطلاب المسموح بالتحويل لها هذا العام )

وأشارت المديريات التعليمية إلى أن تحويل المدارس الرسمية للغات يتم وفق الإجراءات التالية:

- التحويل داخل المحافظة جميع المراحل:



• طلب موافقة وكيل الوزارة ، ومدير إدارة المدارس الرسمية للغات .

• تحرير (4) استمارات تحويل تملأ بمعرفة المدرسة المقيد بها الطالب .

• يتوجه ولي الأمر بتلك الاستمارات وتقديمها وتركها للمدرسة المراد التحويل إليها .

• تعرض جميع طلبات التحويل على إدارة المدارس الرسمية بمديرية التربية والتعليم .

• على ولي الأمر انتظار نتيجة التحويل.

أما بالنسبة للتحويل بالتعليم الخاص:

التحويل بين المدارس الخاصة أو من حكومي و لغات إلى المدارس الخاصة

• طلب موافقة وكيل الوزارة ، ومدير إدارة المدارس الخاصة .

• تحرير 4 استمارات تحويل تملأ بمعرفة المدرسة المقيد بها الطالب .

• يتوجه ولي الأمر بتلك الاستمارات وتقديمها وتركها للمدرسة المراد التحويل اليها .

• يراعى عدد الطلاب طبقا للكثافة المقررة قانونا.

التحويل من محافظة أخرى إلى المحافظة المقيد بها



• تحرير عدد (4) استمارات تحويل تملأ بمعرفة المدرسة المقيد بها الطالب بمحافظته المحول منها.

• اعتماد استمارات التحويل من المرحلة والإدارة التعليمية التابع لها الطالب .

• اعتماد استمارات التحويل من المرحلة التابع لها الطالب بمديرية التربية و التعليم.

• تقديم استمارات التحويل لشئون الطلاب بالمديرية.

• التقدم الكترونيا.

- التحويل من محافظة المقيد بها إلى محافظة أخرى

• تحرير عدد (4) استمارات تحويل تملأ بمعرفة المدرسة المقيد بها الطالب المحول منها.

• اعتماد استمارات التحويل من المرحلة والإدارة التعليمية التابع لها الطالب .

• اعتماد استمارات التحويل من المرحلة التابع لها الطالب بمديرية التربية و التعليم.

• تقديم استمارات التحويل لشئون الطلاب بالمديرية.

تحويل مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول الابتدائي إلى الثالث الإعدادي بالمدارس الحكومية



• التقدم إلكترونيا على تطبيق محافظات مصر من Google play أو App store.

• سيتم اعلان نتيجة التحويل بعد تاريخ 15/8/2025عن طريق ارسال رسالة على الموبايل .

• على الطلاب المقبول تحويلهم استكمال باقي اجراءات التحويل خلال مدة 15 يوم من اعلان نتيجة التحويل.

• يقوم ولي الامر بطباعة 4 استمارات تحويل من خلال التطبيق، واعتمادها من المدرسة المحول منها و التوجه إلى المدرسة التي تمت الموافقة على التحويل اليها و الادارة التعليمية التابعة لها.

• من يتخلف عن استكمال اجراءات التحويل خلال المدة المحددة تعتبر الموافقة المبدئية التي حصل عليها لاغية و لا يعتد بها.