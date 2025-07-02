شكرا لقرائتكم خبر عن اللجان الانتخابية بالمحافظات تتلقى أوراق الترشح لانتخابات الشيوخ من السبت والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ اللجان الانتخابية في المحافظات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، في تلقى أوراق الترشح لعضوية مجلس الشيوخ اعتبارا من يوم السبت المقبل وحتى يوم 10 يوليو وذلك الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء عدا اليوم الأخير يكون اخر موعد لتقديم في الثانية ظهرا.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، حددت أماكن اللجان المختصة بتلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ والتى صدرت بقرار الهيئة رقم 9 لسنة 2025.

وحيث تتولى اللجان الواردة بالكشف تلقى طلبات الترشح لنظام الفردى والقوائم.

1- دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة ويكون مقرها بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.

2- دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة ويكون مقرها محكمة جنوب الجيزة الابتدائية.

3- دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية ومقرها محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية.

4- دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، ومقرها محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.