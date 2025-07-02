شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: سننتهى اليوم من حسم الموافقة على قانون الإيجار القديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن المجلس سينتهى اليوم من الموافقة النهائية على مشروع قانون الإيجار القديم.

البرلمان يشكر الحكومة ويترقب مقترحاتها بشأن قانون الإيجار القديم

ووجه جبالى الشكر لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى على مجهودها.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة اليوم بيانات من وزراء الإسكان والتنمية المحلية والشؤون النيابية والقانونية من الحكومة ستتقدم بمقترحات خلال الجلسة تراعى فيها مصلحة جميع الأطراف فى قانون الإيجار القديم.

تأجيل مناقشات قانون الإيجار القديم بعد طلب الأغلبية ونقص بيانات الحكومة

وكان رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أعلن تأجيل حسم مواد قانون الإيجار القديم خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس مع الدعوة إلى جلسة اليوم لاستكمال المناقشات، بعد مطالبة الأغلبية البرلمانية ممثلة في الدكتور عبد الهادي القصبي، بتأجيل مشروع القانون.

وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إلى أنه من الواضح من خلال المناقشات التى تمت في مشروعى القانونين، أن الحكومة قد أتت إلى البرلمان وهى غير مستعدة، وينقصها بعض البيانات والإحصائيات المهمة، وذلك في نهاية الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة أمس لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وأن هذه ليست المرة الأولى، فقد سبق وأن أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين عديدة دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة، أو دراستها بدقة، متابعا:" لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة".