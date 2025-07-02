شكرا لقرائتكم خبر عن خلاصة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة.. أهم أسئلة الامتحانات وإجاباتها والان مع تفاصيل الخبر

يؤدى طلاب الثانوية العامة (النظامين الجديد والقديم) غدًا الخميس 3 يوليو 2025 امتحان الدور الأول فى مادة الكيمياء للشعبة العلمية، وامتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، وذلك وفقًا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتسهيلًا على طلاب الشعبة العلمية، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية مراجعة نهائية لمادة الكيمياء، تتضمن عددًا من الأسئلة الاسترشادية للامتحان وإجاباتها، يمكن الاستعانة بها أثناء مراجعة المادة للحصول على درجات التفوق والنجاح.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن ما يميز مواصفة امتحانات الثانوية العامة في المواد الدراسية المختلفة، هي أن الأسئلة وجزئيات الامتحان ستكون مطابقة للمدة الزمنية المخصصة للإجابة، بحيث لا تكون الأسئلة تحتاج لوقت كبير في التفكير عند اختيار الإجابات الصحيحة من بين الاختيارات الموجودة في كل سؤال، وأيضا الإجابة عن الأسئلة المقالية سيكون بسيط بحيث لا تتخطى الإجابة بجميع خطواتها أكثر من 5 سطور حسب طبيعة كل مادة.

وأشارت إلى أن أسئلة الامتحانات ستكون من المنهج الدراسى لطلبة الصف الثالث الثانوي العام وتخاطب المستويات المختلفة، ولكن ليس بالضرورة أن تكون الأسئلة نصًا من الكتاب وإنما تطبيقيه على الموضوعات الدراسية، كما ستراعى الفروق الفردية بين الطلاب، لافتة إلى أن أهم ما يميز الأسئلة وضوابطها أن تكون متزنة وتفرز المستويات.



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