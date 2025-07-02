شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل بمشروع الضبعة النووية بمرتبات تصل إلى 11 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى وزارة العمل، طلبات التقديم على 1787 فرصة عمل جديدة للشباب المصري ضمن مشروع محطة الضبعة النووية في محافظة مطروح، في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل لائقة داخل المشروعات القومية الكبرى.

وتتنوع الوظائف المتاحة، بين عدد من المهن الفنية المطلوبة داخل المشروع، وتشمل:

771 وظيفة حداد مسلح

513 وظيفة نجار مسلح

392 وظيفة شداد معدني (سقالات)

111 وظيفة فورمجى



وأشارت الوزارة إلى أن التقديم يتم إلكترونيا من خلال الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemaFp5HxuSBhalVyZnqgTENFOO2xkD4pRUYD6l5CPv_ZWSzA/viewform?pli=1



من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن الرواتب الشهرية تتراوح بين 9500 إلى 11000 جنيه، مع توفير عدد من المزايا للعاملين، من بينها:

سكن مجهز بالقرب من موقع العمل

3 وجبات يوميا

مواصلات من وإلى مقر الإقامة

حوافز إنتاجية وشهرية



وأكدت أن الوزارة ستتابع جميع إجراءات التوظيف بدقة، لضمان التزام الجهة المنفذة بمعايير السلامة وحقوق العاملين، وتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة داخل واحد من أهم المشروعات القومية.

وأشارت إلى أن باب التقديم مفتوح لمدة أسبوعين، بدءا من أمس الثلاثاء 1 يوليو 2025.