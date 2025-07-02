شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: سحب منخفضة على شمال البلاد تحجب أشعة الشمس وارتفاع بالرطوبة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ظهور سحب منخفضة على شمال البلاد تعمل على حجب جزئى لأشعة الشمس.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية : كما ترتفع نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، وبالنسبة لدرجة الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، يسود طقس حار رطب الى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بهيئة الأرصاد الجوية ،

أنه من المتوقع اليوم ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (3:2) درجة.

ومتوقع اليوم شبورة مائية من (8:4 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشار إلى وجود نشاط رياح على بعض شواطىء السلوم - مطروح - العلمين - الأسكندرية ، مما يؤدى الى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من (2.25:1.5 ) متر

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 36 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 31 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 30 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 41 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 42 درجة.

الصغرى 27 درجة.