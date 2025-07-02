شكرا لقرائتكم خبر عن الخلاصة فى الكيمياء.. أهم أسئلة الاختيار من متعدد لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يؤدي طلاب وطالبات الشعبة العلمية بالثانوية العامة، غدًا الخميس 3 يوليو 2025، امتحان مادة الكيمياء، وذلك سادس أيام امتحانات العام الدراسي 2024-2025، التي تستمر حتى 10 يوليو المقبل.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365”، عددًا من الأسئلة الاسترشادية لامتحان مادة الكيمياء بنظام (الاختيار من متعدد)، حيث يتضمن الامتحان 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيارًا من متعدد، وذلك بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.



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وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعليمات الإجابة عن الأسئلة الاختيارية كالتالى:

- الامتحان يتضمن أسئلة موضوعية اختيار من متعدد ويتم الإجابة عنها فى كراسة وورقة البابلي شيت وأسئلة مقالية.

- البابل شيت هو أسلوب يعتمد على اختيار إجابات الأسئلة الموضوعية أو الاختيارية عن طريق تظليل دائرة تناظر السؤال فى كراسة الأسئلة.

- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أوضحت أن تصميم ورقة البابل شيت تشمل " أ -ب-ج-د" لمدارس العربى و"m-b-c-d، لمدارس اللغات لكل سؤال يتم اختيار إجابة واحدة فقط من هذه الاختيارات.

- قبل البدء فى الإجابة يجب كتابة البيانات وتشمل " اسم الطالب + المدرسة - الإدارة - اسم المادة + رقم نموذج الأسئلة يتم تظليل الدائرة الدالة على رقم النموذج.

- يتم استخدام القلم الجاف الازرق أو الأسود وتظليل رقم النموذج فى كراسة الإجابة الموجود فى كراسة الأسئلة.

- يجب تظليل دائرة تناظر السؤال فى كراسة الإجابة بشكل كامل ولن يعتد بأى علامة أخرى مثل علامة صح فى الدائرة. - بالنسبة لجميع طلاب مدارس العربى نماذج الأسئلة هى "أ ب ج د" و"m-b-c-d، لمدارس اللغات.

- يجب كتابة رقم الجلوس فى المكان المخصص على شمال ورقة الإجابة ثم يتم تظليله.

- يمنع استخدام الكوريكتور وفى حالة تغيير الإجابة يجب وضع علامة إكس واضحة على الدائرة التى تم تظليها ثم تظليل الدائرة الدالة على السؤال.

- فى حالة عدم وضع علامة إكس على الإجابة الخاطئة أو ترك دائرتين مظللتين يتم إلغاء درجة السؤال.