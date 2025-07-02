شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بمكتب التنسيق استعداد لموسم تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع قرب انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025، يشهد مكتب التنسيق حالة من الطوارئ استعدادا للانتهاء من كافة الترتيبات اللوجيستية، تمهيدا لبدء العمل بعد انتهاء امتحانات الثانوية.

وتتضمن خطة الاستعداد، التجهيز لتنظيم التسجيل لحجز اختبارات القدرات، وذلك بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك وهى الفنون التطبيقية، والفنون الجميلة، والتربية الموسيقية، والتربية الفنية، وكليات علوم الرياضة.

كما يعمل مكتب التنسيق على إنهاء مراجعة موقع التنسيق وتزويده بالكليات الجديدة التى سيتم إتاحتها للطلاب بالعام الجامعى 2025/ 2026.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أكد جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة لبدء أعماله، وكذلك جاهزية معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب على التقديم على موقع التنسيق الإلكتروني الخاص بالالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، مع توفير المرشدين المؤهلين؛ لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق.