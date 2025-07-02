شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: صلاحية الأدوية تتغير بعد فتحها للاستخدام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن تاريخ صلاحية بعض المنتجات الصيدلية يتغير بمجرد فتحها مما قد يؤثر على فعاليتها وسلامتها.
ونصحت هيئة الدواء بالحرص على:
1- استشارة الصيدلي عن طريقة تخزين الدواء وفترة صلاحيته بعد الفتح.
2 - تدوين تاريخ فتح العبوة على الملصق أو على العبوة مباشرة.
3 - التأكد من أن الدواء لم تنتهِ صلاحيته قبل استخدامه.
وأوضحت هيئة الدواء: يجب عدم تناول الأدوية التي تغير لونها أو قوامها أو رائحتها، حتى لو لم تنتهِ صلاحيتها.
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