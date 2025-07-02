شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: صلاحية الأدوية تتغير بعد فتحها للاستخدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن تاريخ صلاحية بعض المنتجات الصيدلية يتغير بمجرد فتحها مما قد يؤثر على فعاليتها وسلامتها.​

​ونصحت هيئة الدواء بالحرص على:​

1- استشارة الصيدلي عن طريقة تخزين الدواء وفترة صلاحيته بعد الفتح.​

2 - تدوين تاريخ فتح العبوة على الملصق أو على العبوة مباشرة.​

3 - التأكد من أن الدواء لم تنتهِ صلاحيته قبل استخدامه.​

وأوضحت هيئة الدواء: يجب عدم تناول الأدوية التي تغير لونها أو قوامها أو رائحتها، حتى لو لم تنتهِ صلاحيتها.​