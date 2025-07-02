شكرا لقرائتكم خبر عن %87 من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط مافيا غسيل الأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط مافيا غسيل الأموال، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مافيا غسيل الأموال.

وأيد 87% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مافيا غسيل الأموال، بينما عارض 13% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مافيا غسيل الأموال.