شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة الحصول على خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

بمناسبة بدء انطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان، يقدم ”الخليج 365” رحلة الحصول على خدمات المنظومة الجديدة.

وشهدت محافظة أسوان، بدء التطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، بإدراج 8 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى، و89 مركز طبى ووحدة صحية من مستهدف 112 مركزا طبيا ووحدة صحية باستثمارات تجاوزت الـ12 مليار جنيه فى البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية.

وأكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أنه وفقًا لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بداية يوليو الجارى يتم المتابعة اللحظية من المحافظ شخصيًا للتدخل لدى المستوى الأعلى لتذليل أى عقبات أولًا بأول، وتقديم كامل الدعم لتحقيق كافة مقومات النجاح، ولتكون بداية تطبيق المنظومة قوية، وتساهم فى الوصول إلى الأهداف المرجوة حيث أن الانطباع الأول سيظل راسخًا لدى المواطن الأسوانى، وهو الذى يرتكز على أن يلمس مدى الجودة العالية فى تلقى الخدمة كاملة ووفقًا للمعايير الدولية.



رحلة الحصول على خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بأسوان (1)



رحلة الحصول على خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بأسوان (2)



رحلة الحصول على خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بأسوان (3)



رحلة الحصول على خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بأسوان (4)



رحلة الحصول على خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بأسوان (5)