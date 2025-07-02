شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة يؤدون غدا الخميس امتحان الكيمياء والجغرافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يؤدى طلاب الثانوية العامة (النظامين الجديد والقديم) غد الخميس 3/ 7/ 2025 امتحان الدور الأول فى مادة الكيمياء للشعبة العلمية، وامتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يؤدى طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) يوم الخميس الموافق 3/ 7/ 2025 امتحان مادة الجغرافيا (ورقة ثانية)، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا يوم الأحد 6/ 7/ 2025 اختبار مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، واختبار مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات.

وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف، أن قيادات المديريات التعليمية على دراية شاملة بكافة التحديات والظروف المحيطة بسير العمل، مؤكدًا أن الوزارة تتابع مجريات سير الامتحانات بدقة، وتقوم من جانبها بتحركات ميدانية، كما أن الوزارة على استعداد لتقديم كل سبل الدعم اللازم للمديريات التعليمية للحفاظ على مواصلة انتظام العملية الامتحانية فى جميع اللجان.