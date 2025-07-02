شكرا لقرائتكم خبر عن الثانوية الأزهرية 2025.. طلاب القسم العلمى يؤدون اليوم امتحان مادة الأحياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية أداء امتحاناتهم للعام الدراسي 2024/2025، حيث يؤدون اليوم الأربعاء 2 يوليو امتحان مادة الأحياء، وذلك ضمن جدول الامتحانات الممتد حتى 9 يوليو.

وبحسب ما أعلنته مشيخة الأزهر، بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 173,808 طالبًا وطالبة، موزعين على 577 لجنة امتحانية بكافة محافظات الجمهورية. ويؤدي 73,094 طالبًا وطالبة من القسم العلمي امتحاناتهم، منهم 38,118 من البنين و34,976 من الفتيات.





نظام البوكليت وتعليمات مشددةتعقد الامتحانات بنظام "البوكليت" الذي يدمج بين ورقتي الأسئلة والإجابة في كراسة واحدة، وتهدف الأسئلة إلى مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب وتوازن الجوانب النظرية والعملية.

كما شدد قطاع المعاهد الأزهرية على الالتزام الصارم بالتعليمات الامتحانية، أبرزها:

- حظر اصطحاب الهاتف المحمول وسماعات البلوتوث والنظارات الذكية

- استخدام قلم أزرق فقط للإجابة، مع السماح باستخدام الرصاص في المسودات

- كتابة البيانات الشخصية بخط واضح على الغلاف قبل البدء بالإجابة

- التأكد من سلامة كراسة البوكليت وعدد صفحاتها قبل الشروع في الحل

- عدم كتابة الاسم أو أية علامات تعريفية داخل الورقة

- منع الخروج قبل مضي نصف الوقت وتسليم الكراسة كاملة

وأكدت التعليمات أن أي عجز في صفحات الكراسة يتحمل الطالب مسؤوليته ما لم يبلّغ عنها قبل الإجابة، كما يمنع تمزيق أو طي الورقة، ويُحرر محضر فوري في حال المخالفة.

الاختلاف بين النظامين القديم والحديث وفقًا لقرارات العام الجديد - طلاب النظام القديم في القسم الأدبي يمتحنون في الفلسفة والمنطق للمرة الأخيرة، وتُحتسب مادة اللغة الفرنسية ضمن المجموع.

- طلاب النظام الحديث يمتحنون مادة الإحصاء بدلًا من الفلسفة، والفرنسية مادة نجاح ورسوب فقط.

- المجموع الكلي يختلف: النظام القديم 630 درجة، النظام الحديث 590 درجة.

- طلاب القسم العلمي يُمتحنون في الرياضيات البحتة والتطبيقية بورقتين، ولكل منها 30 درجة.

- يُضاف سؤال عن الجيولوجيا في امتحان الأحياء للطلاب المستجدين.

وكان طلاب القسم العلمي قد بدأوا امتحاناتهم يوم 29 مايو بمواد القرآن الكريم والحديث، وتستمر الامتحانات حتى 9 يوليو. فيما تستمر امتحانات القسم الأدبي حتى 10 يوليو.