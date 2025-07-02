شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح من هيئة الدواء للحصول على جسم صحى وقوى بدون منشطات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الدواء أن فصل الصيف فرصة كبيرة لإظهار العضلات المفتولة، حيث إن بعض الشباب يحاول تكوين العضلات بسرعة داخل صالات الجيم.

وتابعت في تدوينة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "يلجأ الكثيرين من الشباب أحيانا لتناول المنشطات بطريقة مفرطة للحصول على عضلات أكبر وفورمة أقوى في وقت أقصر".​​

وأضافت: "إذا كنت ترغب في الحصول على جسم صحي وقوي؛ فهناك طرق أخرى أكثر أماناً من تناول المنشطات لتحقيق ذلك، مثل اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بانتظام".​



ووجهت مجموعة من النصائح الهامة للمساعدة فى الحصول على جسم صحي وقوي بدون استخدام المنشطات:​

• اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا يحتوي على الكثير من البروتينات والخضروات والفواكه.​

• مارس الرياضة بانتظام لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم.​

• احصل على قسط كافٍ من النوم.​

• إدارة الإجهاد.​

• تجنب الكحول والتدخين.​