شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل العاملون بالقطاع الخاص، غدا الخميس، الموافق 3 يوليو 2025 على إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدلا من الإثتين الماضى، الموافق 30 يونيو 2025، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل فى تشغيل العامل فى هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذين اليومين مِثلّى هذا الأجر.



ويأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية فى المناسبات والأعياد.



وأصدرت "الوزارة" كتاب دورى رقم 12 لسنة 2025 بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وعليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديرى مديريات العمل - كلٌ فى حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا "الكتاب" فى مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.