شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة القوافل الطبية المجانية فى الجيزة خلال شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن أماكن تمركز القوافل الطبية العلاجية التي تشهدها مراكز ومدن محافظة الجيزة خلال الشهر الجاري، للاستفادة مما تقدمه من خدمات طبية مجانية في جميع التخصصات.

وأعلنت محافظة الجيزة انطلاق خطة القوافل الطبية العلاجية على مستوى المراكز والمدن، لمدة 6 أشهر، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2025.

وأكدت أن القوافل الطبية تهدف إلى توفير خدمات الرعاية الصحية المجانية للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة، مع التركيز على المناطق النائية والقرى والمراكز الأولى بالرعاية.

وأوضحت المحافظة خريطة القوافل الطبية، المقرر إطلاقها خلال شهر يوليو الجاري على النحو الآتي: قرية كومبرة بكرداسة يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و2، وقرية وردان بمنشأة القناطر يومي الجمعة والسبت 4 و5، وقرية برنشت بالعياط يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9، ومنطقة الربوة بالسادس من أكتوبر يومي الثلاثاء والأربعاء 15 و16، ومنطقة كفر غطاطي بحي الهرم يومي الثلاثاء والأربعاء 22 و23، وقرية كفر حكيم بكرداسة يومي الثلاثاء والأربعاء 29 و30.

وأشارت إلى أن خطة القوافل تشمل تنظيم حملات طبية شاملة في جميع التخصصات، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية والنهوض بها وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الطبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين.