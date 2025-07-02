شكرا لقرائتكم خبر عن الامتحان فى جيبك.. مراجعة ليلة الامتحان بمادة الجغرافيا للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يسعى طلاب وطالبات الثانوية العامة، تحقيق أعلى الدرجات خلال فترة الامتحانات، إذ يؤدى الطلاب، الخميس المقبل 3 يوليو 2025، امتحان مادة الجغرافيا، وذلك ضمن أيام امتحانات العام الدراسى 2024-2025، التى بدأت 15 يونيو وتستمر حتى 10 يوليو.

وتسهيلًا على طلاب الثانوية العامة، يقدم ”الخليج 365” مراجعة نهائية لمادة الجغرافيا، يستطيعون من خلالها التدريب على أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسى بنظام (الاختيار من متعدد)، والحصول على درجات التفوق والنجاح.

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ويقدم ”الخليج 365” من خلال بوابة الثانوية العامة 2025 تغطية كاملة وشاملة ومتنوعة للمراجعات النهائية لجميع مواد الثانوية العامة، ونماذج استرشادية لشكل وأسئلة الامتحانات، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات تشمل توزيعًا دقيقًا لعدد الأسئلة وطبيعتها فى كل مادة، بما يحقق التوازن فى قياس المهارات المختلفة لدى الطلاب من تحليل وفهم وتطبيق واستيعاب، مشيرة إلى أن الدرجات موزعة على جزئيات الامتحان وهناك أسئلة بدرجة وأسئلة أخرى بدرجتين.

وأوضحت أن امتحان مادة الجغرافيا، فيتضمن الامتحان 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالى و44 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.



مراجعة ليلة الامتحان بمادة الجغرافيا للثانوية العامة (1)



مراجعة ليلة الامتحان بمادة الجغرافيا للثانوية العامة (2)



مراجعة ليلة الامتحان بمادة الجغرافيا للثانوية العامة (3)



مراجعة ليلة الامتحان بمادة الجغرافيا للثانوية العامة (4)



مراجعة ليلة الامتحان بمادة الجغرافيا للثانوية العامة (5)



مراجعة ليلة الامتحان بمادة الجغرافيا للثانوية العامة (6)



مراجعة ليلة الامتحان بمادة الجغرافيا للثانوية العامة (7)



مراجعة ليلة الامتحان بمادة الجغرافيا للثانوية العامة (8)



مراجعة ليلة الامتحان بمادة الجغرافيا للثانوية العامة (9)