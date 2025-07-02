شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: تفعيل خطة الطوارئ فور إنقلاب بارج بحرى بمنطقة جبل الزيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس معتز عاطف المتحدث باسم وزارة البترول، أنه فور تلقى بلاغ بحادث إنقلاب بارج بحرى بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، تم تفعيل خطة الطوارىء بالمنطقة وانتقل وزيرا البترول والعمل إلى موقع الحادث، وتسخير كافة الإمكانيات للتعامل مع الحادث.

وأضاف معتز عاطف خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أنه مازلنا نتابع الحادث ويتم التنسيق مع نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة لحصر عدد الوفيات والمصابين وسيتم الإعلان عنها.

أوضح معتز عاطف، أن البارج البحرى هى داخل البحر ومتنقلة، ونحن لدينا الإمكانيات التى تمكننا من التعامل مع هذه الحادثة، حيث قمنا قبل ذلك بعمل تجارب وهمية لمثل هذه الحوادث لكيفية التعامل معها، وهى معدة مسبقا، وتجارب وهمية مفاجئة.

ولفت معتز عاطف إلى أنه سيتم صدور بيان مشترك مع وزارة الصحة عقب التحق من عدد المصابين والوفيات، حتى تكون الأرقام دقيقة.