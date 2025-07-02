شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة رسلان: "الأوقاف الرقمية" ستصبح أكبر منصة دينية على العالم فى 2027 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، أن "منصة الأوقاف الرقمية" عندما تكتمل بمراحلها الثلاثة فى عام 2027 ستصبح أكبر منصة دينية على مستوى العالم، وعدد صفحاتها يقدر بالملايين وليس بمئات الآلاف.

وأضاف أسامة رسلان خلال حلوله ضيفا بقناة إكسترا نيوز، الدكتور أسامة الأزهرى أطلق المرحلة الأولى للمنصة بأكثر من 60 ألف صفحة وهو رقم ضخم جدا، وتتسم بالشمول فى التناول، وبها أقسام وتبويبات وصفحات أساسية وأخرى فرعية.

ولفت أسامة رسلان إلى أن أول مناسبة صادفتنا بعد إطلاق المنصة الهجرة النوبة المشرفة، وهو حدث تاريخى مهم، وبها مباحث ودراسات عن الجانب الاجتماعى والسياسى وجانب التخطيط للهجرة النبوية وفكرة المواطنة، مؤكدا أن الدين الإسلامى سابق فى فكرة المواطنة.

أوضح أسامة رسلان، أنه تم مراعاة 3 مستويات من الخطاب فى المنصة، الأول للأكاديميين والباحثين وأصحاب العلم، والثانى مستوى المثقف الوسيط المهتم بالشأن الدينى، والمستوى الثالث وهو الذى يخاطب الشباب والأطفال وذوى الثقافة الدينية المحدودة.