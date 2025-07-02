شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. العثور على اثنين من المفقودين فى حادث حفار بترول البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

عثر رجال الإنقاذ على اثنين من المفقودين على متن الحفار الغارق شمال البحر الأحمر، وما زال البحث جارى عن 4 آخرين من أصل 31 شخصا كانوا على متن الحفار وبذلك يصبح عدد الذين تم إنقاذهم 23 شخصا و4 وفيات، وجارى البحث عن 4 آخرين.

وكانت أرسلت شركة جابكو للبترول، طائرتين للبحث عن 6 مفقودين فى حادث غرق حفار بترول شمال البحر الأحمر.

كان تعرض حفار بترول تابع لإحدى شركات البترول للغرق أثناء إبحاره إلى منطقة الأشرفى بالبحر الأحمر، وسحبه من 3 قاطرات بحرية، وترجع التفاصيل عندما ورد إخطار لمكتب برج بحرية رأس شقير "جابكو" تلقاه كل من سيد عبد العزيز ومحمد نبيه مشرفى برج البحرية، يفيد بغرق حفار بترول تابع لإحدى الشركات يسمى اد مارين 12.

علي الفور تم إبلاغ المدير العام القبطان محمد عبد الهادى والقبطان كريم عياد، وأمرا علي الفور بالدفع بـ2 وحدة بحرية من شركة جابكو إلى موقع الحفار الغارق والذى تبين تعرضه للغرق بمنطقة ما بين منطقة جبل الزيت ومنصة هلال البترولية.

وقامت غرفة عمليات طوارئ جابكو بإبلاغ برج الطيران بقيادة أحمد الصغير بإرسال طائرتين للبحث والإنقاذ.

وعقب وصول وحدات الإنقاذ تبين أن الحفار كان علي متنه 31 شخصا وكان يسحبه 3 قاطرات وتعرض للعرق فى المنطقة الواقعة ما بين جبل الزيت ومنصة هلال، وتم إنقاذ 23 شخصا بينهم إصابات بكسور، واستخراج 4 جثث، وجارى البحث عن 4 أشخاص.

كما تبين أن الحفار كان متجه للعمل لصالح شركة عجيبة، بمنطقة الاشرفى بالغردقة.