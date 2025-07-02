شكرا لقرائتكم خبر عن هتقفل الامتحان.. أهم أسئلة اختيار من متعدد فى الجغرافيا للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد طلاب وطالبات الثانوية العامة الشعبة الأدبية لأداء امتحان مادة الجغرافيا، يوم الخميس المقبل 3 يوليو 2025، وذلك ضمن أيام امتحانات العام الدراسى 2024 – 2025، والتى بدأت 15 يونيو وتستمر حتى 10 يوليو.

ويقدم ”الخليج 365” مراجعة لـ مادة الجغرافيا، تتضمن مجموعة من التدريبات والأسئلة المتوقعة بنظام الاختيار من متعدد، والتى تم إعدادها بعناية من قِبَل خبراء المادة ومعلمى وزارة التربية والتعليم، وذلك فى إطار دعم طلاب الصف الثالث الثانوى فى الاستعداد للامتحانات النهائية.



مراجعة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة



الخلاصة فى الجغرافيا



أهم الأسئلة فى الجغرافيا



مراجعة ليلة الامتحان فى الجغرافيا

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وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات تشمل توزيعًا دقيقًا لعدد الأسئلة وطبيعتها فى كل مادة، بما يحقق التوازن فى قياس المهارات المختلفة لدى الطلاب من تحليل وفهم وتطبيق واستيعاب، مشيرة إلى أن الدرجات موزعة على جزئيات الامتحان وهناك أسئلة بدرجة وأسئلة أخرى بدرجتين.

وكانت قد أوضحت الوزارة شكل الامتحان وعدد الأسئلة وطبيعتها فى كل مادة، مشيرة إلى أن الدرجات موزعة على جزئيات الامتحان وهناك أسئلة بدرجة وأسئلة أخرى بدرجتين. وفيما يخص امتحان مادة الجغرافيا، فيتضمن الامتحان 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالى و44 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.